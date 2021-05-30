Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья

Москва, 30 мая. Работа в ночное время приводит к сбою в биологических часах организма женщины. К такому выводу пришли ученые из Греции.

Нарушение работы биологических ритмов приводит к развитию эндометриоза, которым страдает каждая десятая женщина в мире. Заболевание характеризуется разрастанием эндометрия, выстилающего полость матки. Из-за этого он начинает функционировать на стенке кишечника, в маточных трубах, мочевом пузыре и других органах.

Эндометриоз становится причиной воспалительных процессов. Это приводит к появлению сильных болей в нижней части живота, которые усиливаются в период менструации.

Еще одним опасным заболеванием является рак молочной железы, который занимает лидирующее место в структуре онкологической заболеваемости в России. Медики рассказали, как своевременно обнаружить развитие опухоли в груди.