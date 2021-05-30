Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле

Тель-Авив, 30 мая. Археологи нашли в древнем городе Гефе наконечник древней стрелы, который может относиться к событиям последней библейской битвы. Об этом пишет Live Science.

Находка была обнаружена в 2019 году на развалинах Гефа. Исследователи полагают, стрелу с этим наконечником выпустил много веков назад один из защитников города, противостоявших захватчикам. Ученые обнаружили на ней трещину от удара. Это может свидетельствовать о попадании стрелы в цель, пишет Planet Today.

Недавно в Саудовской Аравии нашли древнее поселение. Среди находок были обнаружены различные предметы ручного труда и оружия, возраст которых оценивается в 350 тыс. лет.