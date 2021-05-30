Австралийская журналистка Спринг выяснила три главных секрета счастливых семей

Канберра, 30 мая. Все счастливые пары имеют три схожих признака. Австралийская журналистка Александра Спринг проинтервьюировала 68 таких семей и сформулировала эти принципы.

Люди, которые решили связать свои жизни, должны иметь общие ценности. Партнеров могут объединять убеждения совершенно разного характера, от взглядов на какие-то вещи до любви к новым местам, передает газета The Guardian.

Счастливые супруги смогли освоить искусство компромисса. Они научились принимать точку зрения друг друга. Третьим принципом является сила духа, которая позволяет в критических ситуациях сохранить отношения.

Международный День семьи ранее отметили во всем мире. В этот день проходят семинары и лекции на тему, которую ежегодно объявляет Генеральный секретарь ООН.