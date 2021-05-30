Американский актер Гэвин МакЛауд скончался на 91-м году жизни

Вашингтон, 30 мая. Звезда телесериала «Лодка любви» актер Гэвин МакЛауд умер в возрасте 90 лет. О смерти знаменитого актера сообщил его племянник.

Причина смерти артиста не разглашается, информация о дате и месте похорон также станет известна позднее. МакЛауд стал знаменитым благодаря ролям в сериалах «Флот МакХэйла», «Мэри Тайлер Мур». Актер также играл в театре на Бродвее, информирует издание Variety.

В Германии на 93-м году жизни умер народный художник СССР Таир Салахов. Об его уходе сообщила его дочь, пишет RT. Салахов был знаменитым советским, азербайджанским и российским живописцем, автором портретов прославленных композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева и др.