Вашингтон, 30 мая. Судостроительная отрасль, военно-морской и торговый флот США пришли в упадок. На фоне развивающихся в этой сфере КНР и РФ, США и вовсе утеряли статус морской супердержавы,

Экономика США исторически всегда зависела от морского судоходства и торговли, что и определило вектор развития самого государства. ВМС США были созданы, прежде всего, для защиты торговых путей из Европы в Северную Америку. Для обслуживания и строительства флотов на всем побережье США были построены судоверфи, которые ремонтировали и строили корабли, считают авторы американского издания National Review.

Однако сейчас эта отрасль пришла в упадок из-за того, что правительство отменило субсидирование этой сферы. На территории Соединенных Штатов есть всего две верфи, которые строят эсминцы и две другие, строящие подводные лодки.

Большая часть стратегического морского флота страны нуждается в реновациях, особенно учитывая достижения России и Китая, которые стремятся занять лидерские позиции на море и вкладывают в это значительные средства. Чтобы попытаться стать морской сверхдержавой, США необходимо разработать стратегию реконструкции верфей, воссоздать торговую флотилию, нарастить усилия в мировой экономике судоходства, уверены авторы СМИ.

Ранее аналитики китайского издания Sohu оценили ответные действия России на провокации США в море. По мнению авторов, этим ответом стали мощные и впечатляющие испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».