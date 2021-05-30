Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 04:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
04:03
Общество
Австралийская журналистка Спринг выяснила три главных секрета счастливых семей
04:00
Общество
Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН
03:58
Общество
Американский актер Гэвин МакЛауд скончался на 91-м году жизни
03:48
Политика
Американские журналисты признали отставание США от морских сверхдержав
03:43
Общество
Астрологи описали поведение трех знаков зодиака в похмельные утра
03:42
Общество
Майлз Теллер сыграет в фильме о создании «Крестного отца» вместо Арми Хаммера
03:40
Общество
Приложение Shazam опубликовало список самых популярных песен среди пользователей
03:38
Общество
Диетолог Мухина назвала неочевидный вред от несвежих макарон
03:32
Политика
Соловьев вспомнил «пророческую» статью про Путина и ядерную бомбу
03:16
Общество
Франция протестировала новый вариант оценки уровня заболеваемости COVID-19
03:15
Общество
Шишки и пятна на коже могут свидетельствовать о развитии рака
03:14
Общество
Новая яхта королевы Великобритании может быть названа в честь принца Филиппа
03:00
Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
02:59
Общество
Первая в мире печатная газета вышла ровно 630 лет назад
02:43
Наука
NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь
Все новости
30 мая 04:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
04:03
Общество
Австралийская журналистка Спринг выяснила три главных секрета счастливых семей
04:00
Общество
Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН
03:58
Общество
Американский актер Гэвин МакЛауд скончался на 91-м году жизни
03:48
Политика
Американские журналисты признали отставание США от морских сверхдержав
03:43
Общество
Астрологи описали поведение трех знаков зодиака в похмельные утра
03:42
Общество
Майлз Теллер сыграет в фильме о создании «Крестного отца» вместо Арми Хаммера
03:40
Общество
Приложение Shazam опубликовало список самых популярных песен среди пользователей
03:38
Общество
Диетолог Мухина назвала неочевидный вред от несвежих макарон
03:32
Политика
Соловьев вспомнил «пророческую» статью про Путина и ядерную бомбу
03:16
Общество
Франция протестировала новый вариант оценки уровня заболеваемости COVID-19
03:15
Общество
Шишки и пятна на коже могут свидетельствовать о развитии рака
03:14
Общество
Новая яхта королевы Великобритании может быть названа в честь принца Филиппа
03:00
Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
02:59
Общество
Первая в мире печатная газета вышла ровно 630 лет назад
02:43
Наука
NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь
Все новости

Американские журналисты признали отставание США от морских сверхдержав

Политика
Американские журналисты признали отставание США от морских сверхдержав
Pr Scr Telegram  /  @operline_ru

Вашингтон, 30 мая. Судостроительная отрасль, военно-морской и торговый флот США пришли в упадок. На фоне развивающихся в этой сфере КНР и РФ, США и вовсе утеряли статус морской супердержавы,

Экономика США исторически всегда зависела от морского судоходства и торговли, что и определило вектор развития самого государства. ВМС США были созданы, прежде всего, для защиты торговых путей из Европы в Северную Америку. Для обслуживания и строительства флотов на всем побережье США были построены судоверфи, которые ремонтировали и строили корабли, считают авторы американского издания National Review.

Однако сейчас эта отрасль пришла в упадок из-за того, что правительство отменило субсидирование этой сферы. На территории Соединенных Штатов есть всего две верфи, которые строят эсминцы и две другие, строящие подводные лодки.

Большая часть стратегического морского флота страны нуждается в реновациях, особенно учитывая достижения России и Китая, которые стремятся занять лидерские позиции на море и вкладывают в это значительные средства. Чтобы попытаться стать морской сверхдержавой, США необходимо разработать стратегию реконструкции верфей, воссоздать торговую флотилию, нарастить усилия в мировой экономике судоходства, уверены авторы СМИ.

Ранее аналитики китайского издания Sohu оценили ответные действия России на провокации США в море. По мнению авторов, этим ответом стали мощные и впечатляющие испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Вернуться назад

сша судоходство вмс торговый флот
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 146706 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 109589 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 81119 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 75377 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 72283 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Все новости / Политика / Американские журналисты признали отставание США от морских сверхдержав
Рейтинг@Mail.ru