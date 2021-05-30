Астрологи описали поведение трех знаков зодиака в похмельные утра

Москва, 30 мая. Многие после веселых вечеринок на утро обещают себе больше никогда не пить алкогольные напитки, но далеко не все сдерживают свое слово. Эти особенности зависят от знака зодиака.

Представители огненной стихии стойко переживают утреннее похмелье. Овны считают это состояние слабостью, поэтому всеми силами скрывают его. Они отрицают головную боль и тошноту, прячут под косметикой нездоровый цвет лица и синяки под глазами. На следующий день после вечеринки они выйдут из дома даже в самом плохом состоянии.

Львов похмелье в основном раздражает, это состояние даже может стать причиной ссор с близкими. Свое нездоровье они считают ерундой по сравнению с запятнанной репутацией. В связи с этим Львы на утро после вечеринки первым делом проверяют, не сделали ли они чего-то, что может выставить их в неблагоприятном свете.

Похмелье Стрельцов выливается в зверский голод. Их желания могут резко меняться, так что после беляша с вокзала они захотят съесть какое-то изысканное блюдо. В таком состоянии Стрельцы с удовольствием и в любой последовательности будут употреблять все, что попадется им на глаза.

Астрологи ранее каждому знаку зодиака дали советы по похудению. Они сформулировали рекомендации в соответствии с особенностями представителей зодиакального круга.