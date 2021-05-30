Майлз Теллер сыграет в фильме о создании «Крестного отца» вместо Арми Хаммера

Вашингтон, 30 мая. Актер Майлз Теллер присоединился к съемочной группе фильма о создании трилогии «Крестный отец» вместо голливудской звезды Арми Хаммера, который оказался в центре скандала.

Теллер сыграет продюсера фильма «Крестный отец» Эла Редди. В сериале будет раскрыто как режиссер собирает по кусочкам свой фильм 1972 года — начиная от режиссера Фрэнсиса Форда Копполы до звезд Марлона Брандо и Аль Пачино.

Роль центрального персонажа должен был сыграть Арми Хаммер, но звезде пришлось покинуть проект. Причиной этому послужил громкий скандал.

Звезду фильмов «Агенты А.Н.К.Л.» и «Перестрелка» Хаммера обвинили в жестоком изнасиловании девушки. Об этом сообщила 24-летняя Эффи Ангелова.