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30 мая 04:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
04:03
Общество
Австралийская журналистка Спринг выяснила три главных секрета счастливых семей
04:00
Общество
Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН
03:58
Общество
Американский актер Гэвин МакЛауд скончался на 91-м году жизни
03:48
Политика
Американские журналисты признали отставание США от морских сверхдержав
03:43
Общество
Астрологи описали поведение трех знаков зодиака в похмельные утра
03:42
Общество
Майлз Теллер сыграет в фильме о создании «Крестного отца» вместо Арми Хаммера
03:40
Общество
Приложение Shazam опубликовало список самых популярных песен среди пользователей
03:38
Общество
Диетолог Мухина назвала неочевидный вред от несвежих макарон
03:32
Политика
Соловьев вспомнил «пророческую» статью про Путина и ядерную бомбу
03:16
Общество
Франция протестировала новый вариант оценки уровня заболеваемости COVID-19
03:15
Общество
Шишки и пятна на коже могут свидетельствовать о развитии рака
03:14
Общество
Новая яхта королевы Великобритании может быть названа в честь принца Филиппа
03:00
Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
02:59
Общество
Первая в мире печатная газета вышла ровно 630 лет назад
02:43
Наука
NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь
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Приложение Shazam опубликовало список самых популярных песен среди пользователей

Общество
Приложение Shazam опубликовало список самых популярных песен среди пользователей
pixabay.com  /  Free-Photos

Лондон, 30 мая. Английская корпорация по поиску музыки Shazam составил рейтинг самых популярных запросов среди пользователей приложения.

Первое место в рейтинге заняла австралийская певица и ее трек Tones and I «Dance Monkey» — с момента выхода в мае 2019 года его искали более 36, 6 млн раз. Второе место досталось ремиксу на песню «Prayer In C» в исполнении Лилли Вуд. В топ-20 также попали такие известные исполнители, как: Avicii. Sia, Ed Sheeran, John Legend, а также, набравший огромную популярность, ремикс Иманбека на трек Saint Jhn «Roses».

Ранее стало известно, что музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке. Эта музыкальная тема была выбрана неспроста. Император Павел I, по чьему указу и был построен замок на воде, был большим поклонником австрийского композитора.

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