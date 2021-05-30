Приложение Shazam опубликовало список самых популярных песен среди пользователей

Лондон, 30 мая. Английская корпорация по поиску музыки Shazam составил рейтинг самых популярных запросов среди пользователей приложения.

Первое место в рейтинге заняла австралийская певица и ее трек Tones and I «Dance Monkey» — с момента выхода в мае 2019 года его искали более 36, 6 млн раз. Второе место досталось ремиксу на песню «Prayer In C» в исполнении Лилли Вуд. В топ-20 также попали такие известные исполнители, как: Avicii. Sia, Ed Sheeran, John Legend, а также, набравший огромную популярность, ремикс Иманбека на трек Saint Jhn «Roses».

Ранее стало известно, что музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке. Эта музыкальная тема была выбрана неспроста. Император Павел I, по чьему указу и был построен замок на воде, был большим поклонником австрийского композитора.