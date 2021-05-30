Диетолог Мухина назвала неочевидный вред от несвежих макарон

Москва, 30 мая. Макароны, которые были приготовлены, охлаждены и потом снова нагреты в микроволновой печи, могут нанести организму вред. Об этом заявила диетолог Марият Мухина.

Макаронные изделия нужно употреблять в пищу только свежеприготовленными. Если их подогревать, особенно при помощи микроволновки, то важнейший углевод макарон – крахмал, меняет свою структуру и плохо усваивается организмом, передает радио Sputnik.

Из-за повторной термической обработки, полезные вещества испаряются, и в изделии остаются только свободные радикалы. Последние вызывают мутации в клетках. Для того, чтобы вывести их из организма, нужно большое количество антиоксидантов.

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