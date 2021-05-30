Франция протестировала новый вариант оценки уровня заболеваемости COVID-19

Париж, 30 мая. Экспериментальный концерт при участи 5 тыс. человек прошел 29 мая в Париже. Его организаторы попытались таким образом выявить уровень угрозы распространения COVID-19.

Концерт прошел на столичной площадке Accor Arena. Участником мероприятия стала музыкальная группа Indochine. Всех зрителей обязали носить маски, однако было разрешено не соблюдать социальную дистанцию.

Перед концертом всем желающим предложили поучаствовать в эксперименте. Людей поделили на две группы. Одна из них в количестве пяти тыс. слушала выступление вживую, пройдя два теста на коронавирус. Второй группе из 2,5 тыс. участников было предложено наблюдать за мероприятием онлайн.

Через несколько дней все участники эксперимента сдадут повторный тест на коронавирусную инфекцию, после чего специалисты проведут сравнение результатов. Опыт должен завершится к концу июня этого года.

Недавно ученые сделали открытие по поводу коронавируса. Выяснилось, что он способен встраиваться в человеческое ДНК.