Шишки и пятна на коже могут свидетельствовать о развитии рака

Москва, 30 мая. Симптомы рака кожи легко спутать с признаками других заболеваний. Ученые из Macmillan Cancer Support объяснили, как проявляется опасный недуг.

Наиболее распространенным типом рака кожи считается Базальноклеточная карцинома. Она появляется на фоне аномального роста нижних слоев эпидермиса. Из-за столкновений с препятствиями клетки кожной ткани становятся злокачественными, передает «ПолитРоссия».

Одним из тревожных сигналов рака кожи является образование твердых шишек красноватого цвета с впадинами по центру. Иногда на образованиях можно заметить черные комки, которые становятся коричневыми в зависимости от стадии заболевания. В число ранних симптомов входит появление плоских красных пятен, которые периодически становятся твердыми и покрываются чешуйками.

Обратиться в больницу стоит в том случае, если травмы на коже не заживают долгое время. Чаще всего рак кожи поддается лечению, однако своевременная диагностика значительно увеличивает шансы на выздоровление.

Распознать развитие рака легких или кожи можно по внешнему состоянию ногтей. Врачи советуют обратить внимание на наличие выпуклостей на ногтевой пластине, ее цвет и жесткость.