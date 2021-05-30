Новая яхта королевы Великобритании может быть названа в честь принца Филиппа

Лондон, 30 мая. Яхту Ее Величества королевы Великобритании, которую планирует построить правительство страны, хотят назвать в честь покойного мужа Елизаветы II принца Филиппа.

Cудно станет преемником королевской яхты Britannia, которая была списана еще в 1997 году. Об этом сообщает агентство PA.

Официально название корабля еще не оглашено, однако компании-подрядчики, участвующие в строительстве судна утверждают, что британская Консервативная партия планирует назвать его в четь усопшего принца Филиппа. Сообщается, что монарх лично принимал участие в разработке дизайна предыдущей яхты и дважды обогнул на ней земной шар.

Недавно британские медиа сообщили, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон мог тайно жениться на своей возлюбленной Кэрри Саймондс. Журналисты пишут, что тайная церемония прошла в Вестминстерском соборе в кругу 30 гостей, передает RT.