Первая в мире печатная газета вышла ровно 630 лет назад

Париж, 30 мая. Современные новостные издания получили свое название в честь французской «La Gazette». Ее первый номер появился 30 мая 1631 года.

Французское издание было названо в честь мелкой итальянской монеты «Газетты». Однако сейчас это слово не используется во французском и итальянском языках, передает «Парламентская газета».

Издателем «La Gazette» был парижский врач и общественный деятель Теофраст Ренодо. Французское издание стало первым из приближенных к современным. Оно печаталось в типографиях тиражом порядка 1,2 тысячи экземпляров. На страницах издания можно было найти местные и международные новости, а также рекламные объявления. «La Gazette» прекратило свое существование в 1915 году.

Еще одна памятная дата отмечалась накануне в Приморском крае. В регионе прошли торжественные мероприятия по случаю Дня славянской письменности и культуры.