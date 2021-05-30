NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь

Вашингтон, 30 мая. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало новую фотографию центра галактики Млечный Путь.

Панорамное изображение составлено из 370 снимков, сделанных за последние два десятилетия орбитальной рентгеновской обсерваторией «Чандра». Также были использованы фотографии с радиотелескопа в Южной Африке.

Астроном Дэниел Ванг из Массачусетского университета в Амхерсте заявил, что он целый год работал над этим проектом, сидя дома во время пандемии. Ученый добавил, что на фотографии видно насыщенный энергией центр галактики Млечный путь. Кроме того, там видно множество перегоревших сверхновых, черных дыр и нейтронных звезд.

Ранее глава NASA Билл Нельсон сообщил, что планирует обсудить с Роскосмосом сотрудничество по МКС. Он отметил, что партнерство с Россией в этой сфере жизненно важно для США.