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30 мая 03:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:00
Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
02:59
Общество
Первая в мире печатная газета вышла ровно 630 лет назад
02:43
Наука
NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь
02:30
Армия
Daily Express напугал своих читателей «нашествием» российских роботов
02:24
Происшествия
Египетский суд 20 июня определит размер компенсации контейнеровозу Ever Given
02:24
Общество
Трейлер фильма «Круиз по джунглям» с Блант и Джонсоном появился в Сети
02:20
Спорт
Полузащитник «Челси» Канте стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов
02:20
Политика
Вашингтон и Брюссель подтвердили свою «решительность» по отношению к Москве
02:18
Общество
Amazon приобрела киностудию MGM за 8,45 миллиарда долларов
02:11
Общество
Юрист Редин описал наиболее защищенные от краж квартиры
02:00
Общество
Детский психолог назвала основные проблемы, с которыми обращаются к специалисту
01:51
Общество
Прямой эфир украинского телеканала «нарушила» женщина топлесс
01:47
Общество
Работникам детских домов РФ позволят присматривать за сиротами в больницах
01:33
Общество
Ряд советов могут помочь в приучении кошки и собаки к совместному проживанию
01:22
Общество
Нурмагомедов впервые ответил на слова Кадырова про «проект UFC»
01:14
Спорт
Абрамович отпраздновал победный гол «Челси» в финале ЛЧ вместе с болельщиками
01:06
Общество
Группа «Аквариум» выпустила альбом «Дань» с каверами известных рокеров
01:03
Политика
Пушков назвал главную опасность США в условиях падения гегемонии
01:02
Общество
Вильфанд предупредил о минусовой температуре в некоторых регионах России
01:00
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NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь

Наука
NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь
pixabay.com

Вашингтон, 30 мая. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало новую фотографию центра галактики Млечный Путь.

Панорамное изображение составлено из 370 снимков, сделанных за последние два десятилетия орбитальной рентгеновской обсерваторией «Чандра». Также были использованы фотографии с радиотелескопа в Южной Африке.

Астроном Дэниел Ванг из Массачусетского университета в Амхерсте заявил, что он целый год работал над этим проектом, сидя дома во время пандемии. Ученый добавил, что на фотографии видно насыщенный энергией центр галактики Млечный путь. Кроме того, там видно множество перегоревших сверхновых, черных дыр и нейтронных звезд.

Ранее глава NASA Билл Нельсон сообщил, что планирует обсудить с Роскосмосом сотрудничество по МКС. Он отметил, что партнерство с Россией в этой сфере жизненно важно для США.

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млечный путь галактика центр
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