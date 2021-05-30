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30 мая 03:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:00
Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
02:59
Общество
Первая в мире печатная газета вышла ровно 630 лет назад
02:43
Наука
NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь
02:30
Армия
Daily Express напугал своих читателей «нашествием» российских роботов
02:24
Происшествия
Египетский суд 20 июня определит размер компенсации контейнеровозу Ever Given
02:24
Общество
Трейлер фильма «Круиз по джунглям» с Блант и Джонсоном появился в Сети
02:20
Спорт
Полузащитник «Челси» Канте стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов
02:20
Политика
Вашингтон и Брюссель подтвердили свою «решительность» по отношению к Москве
02:18
Общество
Amazon приобрела киностудию MGM за 8,45 миллиарда долларов
02:11
Общество
Юрист Редин описал наиболее защищенные от краж квартиры
02:00
Общество
Детский психолог назвала основные проблемы, с которыми обращаются к специалисту
01:51
Общество
Прямой эфир украинского телеканала «нарушила» женщина топлесс
01:47
Общество
Работникам детских домов РФ позволят присматривать за сиротами в больницах
01:33
Общество
Ряд советов могут помочь в приучении кошки и собаки к совместному проживанию
01:22
Общество
Нурмагомедов впервые ответил на слова Кадырова про «проект UFC»
01:14
Спорт
Абрамович отпраздновал победный гол «Челси» в финале ЛЧ вместе с болельщиками
01:06
Общество
Группа «Аквариум» выпустила альбом «Дань» с каверами известных рокеров
01:03
Политика
Пушков назвал главную опасность США в условиях падения гегемонии
01:02
Общество
Вильфанд предупредил о минусовой температуре в некоторых регионах России
01:00
Общество
Ведьма Полынь объяснила особенности людей с карими глазами
Все новости

Daily Express напугал своих читателей «нашествием» российских роботов

Армия
Daily Express напугал своих читателей «нашествием» российских роботов
Кадр из фильма &quot;Терминатор 2: Судный день&quot;

Лондон, 30 мая. Речь министра обороны РФ Сергея Шойгу о модернизации российских войск привела в ужас редакцию британской газеты Daily Express.

Журналисты поспешили поделиться опасениями со своими читателями. Дело в том, что недавно было объявлено о новой разработке российской оборонной промышленности, которая начала производство боевых роботов. Авторы подробно рассказали о всех деталях разработки, передает «ИноСМИ».

Они привели для читателей слова Шойгу об изобретениях. Министр обороны рассказал, что на вооружении уже имеются не просто экспериментальные образцы, а готовые к реальным действиям боевые машины, которые можно увидеть в фантастических фильмах. Он добавил, что разработки будущего ведутся в больших объемах, чем серьезно испугал редакторов Daily Express.

Недавно в Минобороны РФ сообщили о начале работы над первыми ударными роботами «Штурм». Их разработка ведется на «Уралвагонзаводе» (УВЗ).

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шойгу роботы daily express
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