Daily Express напугал своих читателей «нашествием» российских роботов

Лондон, 30 мая. Речь министра обороны РФ Сергея Шойгу о модернизации российских войск привела в ужас редакцию британской газеты Daily Express.

Журналисты поспешили поделиться опасениями со своими читателями. Дело в том, что недавно было объявлено о новой разработке российской оборонной промышленности, которая начала производство боевых роботов. Авторы подробно рассказали о всех деталях разработки, передает «ИноСМИ».

Они привели для читателей слова Шойгу об изобретениях. Министр обороны рассказал, что на вооружении уже имеются не просто экспериментальные образцы, а готовые к реальным действиям боевые машины, которые можно увидеть в фантастических фильмах. Он добавил, что разработки будущего ведутся в больших объемах, чем серьезно испугал редакторов Daily Express.

Недавно в Минобороны РФ сообщили о начале работы над первыми ударными роботами «Штурм». Их разработка ведется на «Уралвагонзаводе» (УВЗ).