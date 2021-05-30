Египетский суд 20 июня определит размер компенсации контейнеровозу Ever Given

Каир, 30 мая. Администрация Суэцкого канала и владельцы контейнеровоза Ever Given не могут договориться о размере компенсации после произошедшего в марте инцидента.

Заседание Египетского суда состоится 20 июня, на нем вынесут окончательное решение по судну. Сейчас размер компенсации составляет 550 миллионов долларов, изначально она составляла более 900 миллионов долларов.

Ранее стало известно о гибели одного человека при снятии 400-метрового Ever Given с мели. Контейнеровоз почти на неделю перегородил проход по Суэцкому каналу. В его освобождении принимали участие 600 человек.