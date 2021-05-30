Приключенческий фильм повествует об исследовательнице Лили Хоутон (Эмили Блант), которая отправляется в Южную Америку в поисках дерева, исцеляющего от любых болезней. Во время путешествия Хоутон помогает капитан корабля Фрэнк (Дуэйн Джонсон). Режиссером кинокартины стал Жауме Кольет-Серра, известный по работе над «Отмелью». Прокат в РФ начнется 29-го числа.

Ранее Стриминговый сервис Netflix показал трейлер исландского сериала Katla. Картина расскажет историю вулкана и древнего зла, которое прячется в его недрах.