Полузащитник «Челси» Канте стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Порту, 30 мая. Футболист лондонского «Челси» Н'Голо Канте признан самым ценным игроком финала Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Французский полузащитник результативными действиями на поле «Драгао» не отметился, но нанес один удар в створ, выиграл четыре верхних мяча, сделал три отбора и дважды заработал штрафной удар для своей команды, сообщает RT. Ранее Канте признавался самым ценным игроком двух игр с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Челси» стал победителем футбольной Лиги чемпионов УЕФА. Лондонцы в финале обыграли «Манчестер Сити» благодаря единственному голу в исполнении немецкого хавбека Кая Хаверца.