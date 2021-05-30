Amazon приобрела киностудию MGM за 8,45 миллиарда долларов

Москва, 30 мая. Компания Amazon оформила соглашение о покупке за 8,45 миллиарда долларов студии MGM. Она известна по показу картин о Джеймсе Бонде, фильмов «Рокки» и «Молчание ягнят».

Как заявили в корпорации, они сохранят наследие Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), однако дадут поклонникам более простой доступ к выпущенным лентам. Также известно, что определенный объем контента может быть в скором времени презентован в онлайн-кинотеатре Prime Video.

«MGM имеет почти вековую историю кинопроизводства и дополнит работу Amazon Studios, которая в первую очередь занимается производством телепрограмм», — отметили представители Amazon.

Приобретение MGM стало вторым по величине приобретением Amazon после покупки Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов.

Основатель Amazon Джефф Безос недавно заявил об уходе с поста гендиректора корпорации. Он покинет свою должность 5 июля 2021 года, пишет RT.