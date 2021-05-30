Вашингтон и Брюссель подтвердили свою «решительность» по отношению к Москве

Брюссель, 30 мая. Евросоюз направил США проект общего заявления для встречи, которая должна пройти 15 июня. Исходя из него предлагается заявить о своей «решительности» против деятельности России.

Саммит между Вашингтоном и Брюсселем состоится в Бельгии. Это произойдет за день до официальной встречи США и России в Женеве 16 июня, где переговоры проведут лидеры двух государств Джозеф Байден и Владимир Путин.

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России», — приводит документ агентство Bloomberg.

Евросоюз недавно обратился к России с просьбой пересмотреть решение о введении списка недружественных стран. Как заявили в Брюсселе, это должно способствовать избежанию будущих разногласий между РФ и ЕС.