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03:00
Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
02:59
Общество
Первая в мире печатная газета вышла ровно 630 лет назад
02:43
Наука
NASA показало новый снимок центра галактики Млечный Путь
02:30
Армия
Daily Express напугал своих читателей «нашествием» российских роботов
02:24
Происшествия
Египетский суд 20 июня определит размер компенсации контейнеровозу Ever Given
02:24
Общество
Трейлер фильма «Круиз по джунглям» с Блант и Джонсоном появился в Сети
02:20
Спорт
Полузащитник «Челси» Канте стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов
02:20
Политика
Вашингтон и Брюссель подтвердили свою «решительность» по отношению к Москве
02:18
Общество
Amazon приобрела киностудию MGM за 8,45 миллиарда долларов
02:11
Общество
Юрист Редин описал наиболее защищенные от краж квартиры
02:00
Общество
Детский психолог назвала основные проблемы, с которыми обращаются к специалисту
01:51
Общество
Прямой эфир украинского телеканала «нарушила» женщина топлесс
01:47
Общество
Работникам детских домов РФ позволят присматривать за сиротами в больницах
01:33
Общество
Ряд советов могут помочь в приучении кошки и собаки к совместному проживанию
01:22
Общество
Нурмагомедов впервые ответил на слова Кадырова про «проект UFC»
01:14
Спорт
Абрамович отпраздновал победный гол «Челси» в финале ЛЧ вместе с болельщиками
01:06
Общество
Группа «Аквариум» выпустила альбом «Дань» с каверами известных рокеров
01:03
Политика
Пушков назвал главную опасность США в условиях падения гегемонии
01:02
Общество
Вильфанд предупредил о минусовой температуре в некоторых регионах России
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Юрист Редин описал наиболее защищенные от краж квартиры

Общество
Юрист Редин описал наиболее защищенные от краж квартиры
rosgvard.ru  /  Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Москва, 30 мая. Воры чаще всего обходят стороной те квартиры, которые оснащены средствами защиты. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Лето является самым благоприятным временем для квартирных краж, так как люди чаще покидают свои жилища. Среди преступников есть «предпочтительные» объекты, а есть те, с которыми они решают не связываться, передает «Прайм».

«Речь идет не только об инженерных средствах вроде решеток и рольставней, но и технических — сигнализации, охранных системах во всех уязвимых местах», — пояснил юрист.

Он порекомендовал установить в квартире сигнализацию, «тревожную кнопку» и поставить надежную металлическую дверь с несколькими замками разных типов. Также стоит застраховать жилье, чтобы в случае несчастья получить компенсацию.

Подполковник полиции Игорь Октушев ранее дал советы, как не стать жертвой «домушников». Он перечислил «тревожные сигналы», которые могут указывать на заинтересованность квартирой преступников.

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квартиры кражи Егор Редин
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