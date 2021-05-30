Юрист Редин описал наиболее защищенные от краж квартиры

Москва, 30 мая. Воры чаще всего обходят стороной те квартиры, которые оснащены средствами защиты. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Лето является самым благоприятным временем для квартирных краж, так как люди чаще покидают свои жилища. Среди преступников есть «предпочтительные» объекты, а есть те, с которыми они решают не связываться, передает «Прайм».

«Речь идет не только об инженерных средствах вроде решеток и рольставней, но и технических — сигнализации, охранных системах во всех уязвимых местах», — пояснил юрист.

Он порекомендовал установить в квартире сигнализацию, «тревожную кнопку» и поставить надежную металлическую дверь с несколькими замками разных типов. Также стоит застраховать жилье, чтобы в случае несчастья получить компенсацию.

Подполковник полиции Игорь Октушев ранее дал советы, как не стать жертвой «домушников». Он перечислил «тревожные сигналы», которые могут указывать на заинтересованность квартирой преступников.