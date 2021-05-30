Прямой эфир украинского телеканала «нарушила» женщина топлесс

Киев, 30 мая. Обнаженная девушка попала в кадр прямого эфира одного из украинских телеканалов. Об этом сообщает издание УНИАН.

Во время вечернего выпуска телепередачи ведущие обсуждали встречу президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. За комментарием они обратились к зарубежному журналисту.

При включении корреспондента в эфир, возникли технические неполадки. Как оказалось, девушка, которая держала камеру была голой. Проверяя исправность аппаратуры, она повернула камеру на себя и оказалась в прямом эфире.

Ранее украинское телевидение напомнило бывшей солистке «Тату» Юлии Волковой о ее политическом признании. Певица не считала себя «патриотом».