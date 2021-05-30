Работникам детских домов РФ позволят присматривать за сиротами в больницах

Москва, 30 мая. Детские дома смогут посылать своих сотрудников в больницы для непрерывного присмотра за сиротами, согласно новому постановлению Правительства РФ.

Изменения в законодательство вступят в силу 30 мая. Теперь сироты не останутся один на один с болезнью и будут окружены заботой 24 часа в сутки. Раньше, согласно закону, сотрудники учреждений могли навещать своих подопечных лишь в свободное время, так как не имели права отлучаться во время рабочей смены, пишет «Парламентская газета».

Новое постановление российских властей изменило ситуацию. Теперь детские дома не просто могут, а обязаны направлять в больницы своих работников для круглосуточного присмотра за больными сиротами.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 31 мая пройдет брифинг, посвященный жизни детей в России. Главным гостем мероприятия станет петербургский омбудсмен Анна Митянина.