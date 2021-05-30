Ряд советов могут помочь в приучении кошки и собаки к совместному проживанию

Москва, 30 мая. Кошки и собаки трудно уживаются друг с другом в одном помещении, однако эти животные все же могут поладить при правильных действиях хозяина.

Проблема заключается в отличающихся характерах и повадках питомцев. Собаки энергичны и любят кусаться, кошки могут принять такое даже игривое поведение за агрессию. В первое время животных стоит отделить друг от друга по разным комнатам, чтобы те привыкли к новым запахам, сообщил портал MyAnimals.

Знакомство должно проходить под чутким контролем владельца. Есть смысл взять собаку на поводок, чтобы она не напугала кошку. А пес в свою очередь понял, что он не должен причинять вред своему новому соседу. Лучше всего питомцы привыкают друг к другу в первые 12 месяцев жизни.

Кинолог Владимир Голубев ранее рассказал, как безопасно перевозить собаку. В машине питомца необходимо пристегивать к ремню безопасности на заднем сидении.