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новостей
01:22
Общество
Нурмагомедов впервые ответил на слова Кадырова про «проект UFC»
01:14
Спорт
Абрамович отпраздновал победный гол «Челси» в финале ЛЧ вместе с болельщиками
01:06
Общество
Группа «Аквариум» выпустила альбом «Дань» с каверами известных рокеров
01:03
Политика
Пушков назвал главную опасность США в условиях падения гегемонии
01:02
Общество
Вильфанд предупредил о минусовой температуре в некоторых регионах России
01:00
Общество
Ведьма Полынь объяснила особенности людей с карими глазами
01:00
Общество
Как пережить отключение горячей воды с комфортом
00:48
Общество
МЧС заявило об угрозе подтопления жилых домов в Иркутской области
00:46
Общество
Жителям района в Гуанчжоу запретили покидать дома из-за вспышки COVID-19
00:44
Технологии
Космический грузовик КНР «Тяньчжоу-2» соединился с модулем станции
00:36
Политика
Британцы высмеяли генсека НАТО за беспочвенные обвинения в адрес России
00:22
Общество
Брошенная в Финский залив бутылка с посланием нашлась спустя десять лет
00:21
Происшествия
Истребитель ВВС Ливии разбился во время военного парада в Бенгази
00:16
Общество
Исторический особняк продают в Перми за 105 миллионов рублей
00:01
Спорт
«Челси» стал победителем футбольной Лиги чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
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Нурмагомедов впервые ответил на слова Кадырова про «проект UFC»

Общество
Нурмагомедов впервые ответил на слова Кадырова про «проект UFC»
vk.com  /  UFC

Махачкала, 30 мая. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, что спортсмен не выступал под флагом РФ и является «проектом UFC».

Кадыров выразил мнение, что Нурмагомедова курирует организация UFC, которая готова ему заплатить любой гонорар за бой с представителем Absolute Championship Akhmat, передает RT. Позже глава Чечни объяснил, что в слове «проект» нет ничего плохого и оскорбительного в адрес бойца. Сам Нурмагомедов впервые дал комментарий по этой ситуации.

«Я не стал реагировать, потому что у меня есть определенный жизненный опыт. Я никак не отреагировал. Я и проект UFC, и чемпион UFC», — сказал спортсмен.

Недавно стало известно, что Нурмагомедов попросил президента UFC Дэйна Уайта организовать бой Исламу Махачеву. Завершивший карьеру спортсмен напомнил, что президент промоушена уже давал определенное обещание легковесу.

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Рамзан Кадыров хабиб нурмагомедов ufc
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