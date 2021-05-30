Нурмагомедов впервые ответил на слова Кадырова про «проект UFC»

Махачкала, 30 мая. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, что спортсмен не выступал под флагом РФ и является «проектом UFC».

Кадыров выразил мнение, что Нурмагомедова курирует организация UFC, которая готова ему заплатить любой гонорар за бой с представителем Absolute Championship Akhmat, передает RT. Позже глава Чечни объяснил, что в слове «проект» нет ничего плохого и оскорбительного в адрес бойца. Сам Нурмагомедов впервые дал комментарий по этой ситуации.

«Я не стал реагировать, потому что у меня есть определенный жизненный опыт. Я никак не отреагировал. Я и проект UFC, и чемпион UFC», — сказал спортсмен.

Недавно стало известно, что Нурмагомедов попросил президента UFC Дэйна Уайта организовать бой Исламу Махачеву. Завершивший карьеру спортсмен напомнил, что президент промоушена уже давал определенное обещание легковесу.