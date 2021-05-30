Абрамович отпраздновал победный гол «Челси» в финале ЛЧ вместе с болельщиками

Порту, 30 мая. Видеозапись победного гола «Челси» в ворота «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов появилась на YouTube.

Мяч с передачи Мэйсона Маунта забил нападающий Кай Хаверц. Владелец «Челси» Роман Абрамович, не сдерживая эмоций, отпраздновал победный гол вместе с болельщиками на трибунах.

Английский финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 проходил в Порту на стадионе «Драгау». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Челси». Победа в престижном клубном турнире Европы стала для подопечных Томаса Тухеля второй в истории клуба. Первый кубок Лиги чемпионов футболисты «Челси» выиграли в 2012 году, передает RT.