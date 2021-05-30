Группа «Аквариум» выпустила альбом «Дань» с каверами известных рокеров

Москва, 30 мая. Музыкальный альбом «Дань» состоит из семи песен Вячеслава Бутусова, Виктора Цоя, Майка Науменко, Петра Мамонова и группы «ХЗ». Его премьера состоялась 27 мая 2021 года.

Новая «пластинка» стала самой продолжительной по времени создания, ее запись началась еще в 90-х, отметил лидер группы Борис Гребенщиков. Одной из первых появилась песня «Я хочу быть с тобой» коллектива «Наутилус Помпилиус». Послушать новый альбом «Аквариума» можно на сайте благотворительного фонда «МойМио» за пожертвование.

«Мы собрали эти песни вместе, выбрали из них те, из которых получается какое-то интересное полотно», — рассказал музыкант.

Фестиваль «Нерв времени», посвященный визуальной культуре эпохи группы «Кино», ранее открылся в Санкт-Петербурге. В рамках этого проекта также начала работать выставка произведений живописцев, которые дружили с Виктором Цоем.