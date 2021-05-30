Пушков назвал главную опасность США в условиях падения гегемонии

Москва, 30 мая. Вашингтон активно наращивает свою военную мощь, чтобы сохранить позиции лидера в мире. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

США уже не могут отстоять свою гегемонию другими средствами. Ни экономические, ни финансовые, ни информационные, ни дипломатические средства уже не действуют.

«В условиях «сьеживания» сверхдержавы ее руководство делает ставку на военную силу. В этом главная опасность, исходящая от падающего гегемона», — заявил Пушков.

Президент США Джо Байден ранее запросил на оборонные нужды страны почти 753 млрд долларов. Это на 12,5 млрд долларов больше, чем в бюджете 2021 года.