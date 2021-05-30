Вильфанд предупредил о минусовой температуре в некоторых регионах России

Москва, 30 мая. Заморозки ожидаются на территории Северо-Западного федерального округа, Приволжья, Сибири и Европейской части РФ. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха опустится до минус двух-трех градусов в ночь на 30 и 31 мая. В Сибири будут наблюдаться легкие морозы, там столбик термометра будет показывать пять-семь градусов ниже нуля, передает РИА Новости.

«Очень заметные колебания температуры в Томской и Новосибирской области. В Новосибирской области в ближайшую ночь до минус 2 градусов, в Томской и Кемеровской — до минус 3 градусов, аналогичная ситуация в Алтайском крае», — сообщил Вильфанд.

Метеоролог ранее рассказал, какой будет погода грядущим летом. Температура воздуха будет соответствовать норме или немного превышать ее на всей территории России.