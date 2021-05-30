МЧС заявило об угрозе подтопления жилых домов в Иркутской области

Иркутск, 30 мая. Спасатели заявили о подъеме уровня воды почти во всех реках Иркутской области. МЧС направило в некоторые населенные пункты аэромобильные группировки, вооруженные плавсредствами.

По состоянию на 29 мая, подтоплены не менее десяти участков в селе Бирюса и 11 участков на территории поселка Шиткино Тайшетского района области, сообщает RT.

«Учитывая складывающуюся гидрологическую ситуацию и прогноз повышения уровня рек, Главное управление МЧС России по Иркутской области, а также пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности», — отмечается в сообщении спасателей.

Известно, что на вооружении у сотрудников МЧС сейчас находится несколько беспилотников, которые в реальном времени позволяют мониторить ситуацию с паводками. Кроме того, за обстановкой в регионе следит и вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее сообщалось о сложной гидрологической ситуации в некоторых районах Западной Сибири. Причиной стал резкий приход теплой погоды, напомнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.