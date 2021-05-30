Жителям района в Гуанчжоу запретили покидать дома из-за вспышки COVID-19

Гуанчжоу, 30 мая. Власти китайского Гуанчжоу закрыли один из районов города из-за роста числа заболевших COVID-19. Ограничения были наложены на жителей пяти улиц района Ливань.

Горожан призвали оставаться дома и соблюдать меры профилактики. Выходить на улицу можно лишь одному члену семьи, чтобы купить предметы первой необходимости. В районе запрещена работа всех развлекательных заведений, а рестораны могут продавать еду только на вынос. Открытыми остаются оптовые рынки, детские учреждения и крытые спортивные площадки.

С 21 мая в Гуанчжоу подтвердилось 20 случаев заражения коронавирусом, 15 из которых протекают в бессимптомной форме. Местные власти считают, что вспышка началась из-за 75-летнего мужчины, который подхватил индийский штамм коронавируса, после чего заразил других.

Об ужесточении ограничительных мер из-за вспышки COVID-19 ранее объявили власти Бахрейна. Новые карантинные правила в королевстве будут действовать до 10 июня.