Лондон, 30 мая. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали генсека НАТО Йенса Столтенберга за его обвинения в причастности России к инциденту с самолетом Ryanair в Белоруссии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не верит в то, что РФ якобы не имеет отношения к инциденту с вынужденным приземлением самолета ирландской компании Ryanair. Столтенберг отметил, что у России и Белоруссии сложились «очень тесные отношения».

Пользователь Tigressor возмутился, что во всех событиях винят Россию. Он посоветовал генеральному секретарю Альянса «сменить пластинку». Другой читатель с ником Danny напомнил, что европейские государства не один раз поступали аналогичным образом.

Государственная дума Российской Федерации уже ответила на беспочвенные обвинения генсека Столтенберга в причастности к инциденту с самолетом Ryanair в Минске. Депутаты прокомментировали обвинения шуткой из художественного фильма «Кавказская пленница».