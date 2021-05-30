Космический грузовик КНР «Тяньчжоу-2» соединился с модулем станции

Пекин, 30 мая. Китайский космический корабль «Тяньчжоу-2» успешно состыковался с базовым модулем станции КНР. Об этом сообщили в агентстве Синьхуа.

Грузовик был успешно запущен в субботу. На его борту находятся грузы, нужные трем космонавтам для пребывания на строящейся станции в течение трех месяцев. Также там имеются два скафандра, необходимые для выхода в открытый космос.

Ранее в Китае заявили об окончании тестирования главного модуля «Тяньхэ». Отмечалось, что проблем найдено не было, а само устройство готово к стыковке с «Тяньчжоу-2».