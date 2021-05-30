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Общество
Нурмагомедов впервые ответил на слова Кадырова про «проект UFC»
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Спорт
Абрамович отпраздновал победный гол «Челси» в финале ЛЧ вместе с болельщиками
01:06
Общество
Группа «Аквариум» выпустила альбом «Дань» с каверами известных рокеров
01:03
Политика
Пушков назвал главную опасность США в условиях падения гегемонии
01:02
Общество
Вильфанд предупредил о минусовой температуре в некоторых регионах России
01:00
Общество
Ведьма Полынь объяснила особенности людей с карими глазами
01:00
Общество
Как пережить отключение горячей воды с комфортом
00:48
Общество
МЧС заявило об угрозе подтопления жилых домов в Иркутской области
00:46
Общество
Жителям района в Гуанчжоу запретили покидать дома из-за вспышки COVID-19
00:44
Технологии
Космический грузовик КНР «Тяньчжоу-2» соединился с модулем станции
00:36
Политика
Британцы высмеяли генсека НАТО за беспочвенные обвинения в адрес России
00:22
Общество
Брошенная в Финский залив бутылка с посланием нашлась спустя десять лет
00:21
Происшествия
Истребитель ВВС Ливии разбился во время военного парада в Бенгази
00:16
Общество
Исторический особняк продают в Перми за 105 миллионов рублей
00:01
Спорт
«Челси» стал победителем футбольной Лиги чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
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23:29
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Космический грузовик КНР «Тяньчжоу-2» соединился с модулем станции

Технологии
Космический грузовик КНР «Тяньчжоу-2» соединился с модулем станции
pixabay.com

Пекин, 30 мая. Китайский космический корабль «Тяньчжоу-2» успешно состыковался с базовым модулем станции КНР. Об этом сообщили в агентстве Синьхуа.

Грузовик был успешно запущен в субботу. На его борту находятся грузы, нужные трем космонавтам для пребывания на строящейся станции в течение трех месяцев. Также там имеются два скафандра, необходимые для выхода в открытый космос.

Ранее в Китае заявили об окончании тестирования главного модуля «Тяньхэ». Отмечалось, что проблем найдено не было, а само устройство готово к стыковке с «Тяньчжоу-2».

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китай кнр тяньчжоу-2
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