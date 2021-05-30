Брошенная в Финский залив бутылка с посланием нашлась спустя десять лет

Санкт-Петербург, 30 мая. Бутылка с письмом внутри на протяжении десяти лет пролежала в Финском заливе. Ее бросила в воду туристка из Польши, которая посетила Петербург в годы студенчества.

Наталья Куновска училась в Краковском университете науки и техники. В 2011 году она посетила Россию в рамках программы международного студенческого обмена. В один из дней она отправилась с подругой на пляж, где написала письмо и положила его в бутылку.

«Тогда нам в голову пришло написать письмо. Мы нашли бутылку, положили его и кинули в море, добавив номер телефона и купюру в 10 рублей для привлечения внимания», — написала она на своей странице в Facebook.

Однако через много лет женщине написал мужчина по имени Максим. Он представился экологом и сообщил о своей находке. Куновска извинилась перед собеседником за оставленный мусор, показав фотографию бутылки, сделанную десять лет назад.

В Канаде было найдено письмо в бутылке, выброшенное с борта пассажирского лайнера «Титаник». Его автором стала 13-летняя Матильда Лефевр, от лица которой написано послание. Бутылка была обнаружена спустя 105 лет после крушения корабля.