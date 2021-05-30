Истребитель ВВС Ливии разбился во время военного парада в Бенгази

Бенгази, 30 мая. Военный истребитель МиГ-21 из состава ВВС Ливии потерпел крушение во время проведения парада в Бенгази. Информацию подтвердила Ливийская национальная армия.

Военнослужащий ЛНА Джамаль ибн Амер, пилотировавший истребитель, в результате крушения погиб. Сообщается, что после аварии на месте виднелись столбы серого дыма.

Ранее ЛНА во главе с главнокомандующим Халифой Хафтаром отпраздновали седьмую годовщину контртеррористической операции «Аль-Карама» («Достоинство»). Парад, приуроченный к годовщине, проходил в аэропорту Бенина.