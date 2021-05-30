Исторический особняк продают в Перми за 105 миллионов рублей

Пермь, 30 мая. Трехэтажный особняк выставили на продажу за 105 млн рублей. Административное здание располагается на улице Советской в Перми.

Первый этаж особняка вмещает в себя бар, а на втором уровне находятся офисы и гостиничные номера. На третьем этаже здания размещены офисы и танцевальные залы. Во дворе оборудована парковка, которая рассчитана на 60 автомобилей.

Особняк входит в список объектов культурного наследия «Дом Боброва». Согласно информации СМИ, владельцем здания является местный предприниматель Александр Корноушкин, деятельность которого связана со сдачей недвижимости.

В Крыму по цене 23 млн евро пытаются продать отель, принадлежащий украинской певице Софии Ротару. Речь идет об отеле «Вилла София», который расположен в центре Ялты.