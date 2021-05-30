«Челси» стал победителем футбольной Лиги чемпионов УЕФА

Порту, 30 мая. Футболисты «Челси» стали победителями Лиги чемпионов УЕФА. Финальная встреча лондонского клуба с «Манчестер Сити» завершилась со счетом 1:0.

Финал главного футбольного европейского турнира проходил на стадионе «Драгау» в Порту. УЕФА перенес место проведения решающей встречи из Турции в Португалию в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Стамбуле.

«Челси» вышел вперед на 42-й минуте матча благодаря голу немецкого полузащитника Кая Хаверца. Этот гол стал единственным в финале турнира. В полуфинале Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» в двух матчах был сильнее французского ПСЖ, а «Челси» обыграл «Реал Мадрид».

Комментатор Дмитрий Губерниев дал свой прогноз на финальный матч. Он заявил, что «Челси» для победы может хватить и одного гола. Журналист отметил, что в противостоянии сойдутся две лучшие обороны Европы.