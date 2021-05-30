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01:22
Общество
Нурмагомедов впервые ответил на слова Кадырова про «проект UFC»
01:14
Спорт
Абрамович отпраздновал победный гол «Челси» в финале ЛЧ вместе с болельщиками
01:06
Общество
Группа «Аквариум» выпустила альбом «Дань» с каверами известных рокеров
01:03
Политика
Пушков назвал главную опасность США в условиях падения гегемонии
01:02
Общество
Вильфанд предупредил о минусовой температуре в некоторых регионах России
01:00
Общество
Ведьма Полынь объяснила особенности людей с карими глазами
01:00
Общество
Как пережить отключение горячей воды с комфортом
00:48
Общество
МЧС заявило об угрозе подтопления жилых домов в Иркутской области
00:46
Общество
Жителям района в Гуанчжоу запретили покидать дома из-за вспышки COVID-19
00:44
Технологии
Космический грузовик КНР «Тяньчжоу-2» соединился с модулем станции
00:36
Политика
Британцы высмеяли генсека НАТО за беспочвенные обвинения в адрес России
00:22
Общество
Брошенная в Финский залив бутылка с посланием нашлась спустя десять лет
00:21
Происшествия
Истребитель ВВС Ливии разбился во время военного парада в Бенгази
00:16
Общество
Исторический особняк продают в Перми за 105 миллионов рублей
00:01
Спорт
«Челси» стал победителем футбольной Лиги чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
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«Челси» стал победителем футбольной Лиги чемпионов УЕФА

  /   Обновлено: 30 мая 2021 00:06
Спорт
«Челси» стал победителем футбольной Лиги чемпионов УЕФА
vk.com  /  Лига чемпионов УЕФА

Порту, 30 мая. Футболисты «Челси» стали победителями Лиги чемпионов УЕФА. Финальная встреча лондонского клуба с «Манчестер Сити» завершилась со счетом 1:0.

Финал главного футбольного европейского турнира проходил на стадионе «Драгау» в Порту. УЕФА перенес место проведения решающей встречи из Турции в Португалию в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Стамбуле.

«Челси» вышел вперед на 42-й минуте матча благодаря голу немецкого полузащитника Кая Хаверца. Этот гол стал единственным в финале турнира. В полуфинале Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» в двух матчах был сильнее французского ПСЖ, а «Челси» обыграл «Реал Мадрид».

Комментатор Дмитрий Губерниев дал свой прогноз на финальный матч. Он заявил, что «Челси» для победы может хватить и одного гола. Журналист отметил, что в противостоянии сойдутся две лучшие обороны Европы.

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челси лч мансити
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