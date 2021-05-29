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30 мая 00:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:59
Спорт
"Челси" стал победителем футбольной Лиги Чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
23:26
Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
23:25
Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
23:22
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Японцам популярно объяснили необходимость платить России за использование СМП
23:19
Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
23:18
Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
23:18
Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
23:16
Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
23:14
Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
23:08
Шоу-бизнес
Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики
23:07
Общество
Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе
23:05
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку
23:05
Общество
Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине
23:00
Общество
Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей
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Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского

Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
Global Look Press  /  Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Лондон, 29 мая. Покойный супруг королевы Великобритании Екатерины II принц Филипп «не стал наказывать внука герцога Сассекского за плохое поведение». Об этом сообщили британские СМИ.

Состояние принца Филиппа оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов (более 3 миллиардов рублей). Герцог Сассекский, несмотря на скандал с отказом от королевских обязанностей, находится в списке наследников.

«Он не хотел наказывать внука за плохое поведение и никогда не держал на принца Гарри зла. Он был очень справедливым, уравновешенным и милым человеком», — сообщили инсайдеры.

Внушительное наследство в первую очередь получат помощники принца Филиппа — его секретарь, генерал Арчи Миллер Бейкуэлл, паж Уильям Хендерсон и камердинер Стивен Ньедожадло. Покойный супруг Елизаветы II был щедр к тем, кто поддерживал его до конца жизни. Принц Филипп же получит только малую часть состояния деда.

Герцог Сассекский ранее заявил, что королевская семья «не остановится, пока не умрет» его жена Меган Маркл. Принц заявил, что будет защищать свою супругу, потому что «не может потерять еще одну главную женщину в моей жизни».

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принц гарри принц филипп наследство
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