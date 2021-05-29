Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского

Лондон, 29 мая. Покойный супруг королевы Великобритании Екатерины II принц Филипп «не стал наказывать внука герцога Сассекского за плохое поведение». Об этом сообщили британские СМИ.

Состояние принца Филиппа оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов (более 3 миллиардов рублей). Герцог Сассекский, несмотря на скандал с отказом от королевских обязанностей, находится в списке наследников.

«Он не хотел наказывать внука за плохое поведение и никогда не держал на принца Гарри зла. Он был очень справедливым, уравновешенным и милым человеком», — сообщили инсайдеры.

Внушительное наследство в первую очередь получат помощники принца Филиппа — его секретарь, генерал Арчи Миллер Бейкуэлл, паж Уильям Хендерсон и камердинер Стивен Ньедожадло. Покойный супруг Елизаветы II был щедр к тем, кто поддерживал его до конца жизни. Принц Филипп же получит только малую часть состояния деда.

Герцог Сассекский ранее заявил, что королевская семья «не остановится, пока не умрет» его жена Меган Маркл. Принц заявил, что будет защищать свою супругу, потому что «не может потерять еще одну главную женщину в моей жизни».