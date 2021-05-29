Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей

Кипр, 29 мая. Сборная России выиграла 16 медалей на чемпионате Европы по самбо, который прошел на Кипре.

Золото завоевали Татьяна Шуянова в весовой категории до 59 кг, самбистка Айко Ри в весе до 65 кг, а также Анастасия Хомячкова в категории до 72 кг. У мужчин золотые медали выиграли Владимир Гладких, Магомед Гаджиев, Аскербий Гербеков и Сергей Кирюхин. Также россияне стали обладателями трех бронзовых медалей и двух бронзовых.

Недавно новый современный центр единоборств принял самбистов и прыгунов на батуте. Спортсмены первыми смогли опробовать оснащение центра в Хабаровске. В центре единоборств смогут заниматься боксеры, а также проходить тренировки по спортивной борьбе, киокусинкай, дзюдо и фехтованию.