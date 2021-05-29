Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19

Москва, 29 мая. Подтвердить или опровергнуть какую-либо версию происхождения COVID-19 невозможно из-за того, что конвенция по биологическому и токсинному оружию не функционирует.

Такое заявление сделал депутат Госдумы Геннадий Онищенко, прокомментировав опубликованные исследования британского профессора Ангуса Далглиша и норвежского вирусолога Биргера Соренсена. Ученые говорят о якобы наличии доказательств лабораторного происхождения SARS-CoV-2​​​.

Соглашения о биологическом и токсинном оружии не функционирует потому, что в ней не продуман легитимный механизм, на который согласны все страны. Единственное что сейчас нужно всем делать – это вакцинироваться, потому что только так можно победить пандемию, уверен Геннадий Онищенко.

В начале 2021 года специальная комиссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приезжала в китайский город Ухань для того, чтобы установить происхождение возбудителя COVID-19. Специалисты назвали версию о лабораторном вмешательстве маловероятной.