Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет

Солт-Лейк-Сити, 29 мая. Легендарный центровой команды «Юта Джазз» и НБА Марк Итон умер в США. Об этом сообщает издание The Salt Lake Tribune.

Баскетболист, по предварительной информации, решил покататься на велосипеде и попал в дорожно-транспортное происшествие. Детали инцидента пока не разглашаются. Итон играл за «Юты» на протяжении 11 лет, с 1982 по 1993 год.

В общей сложности Марк провел 949 матчей в Национальной Баскетбольной Ассоциации. Его игровой номер (53) офиwиально выведен из обращения в «Джазз». Лидер «Юты», французский центровой Руди Гобер? ошеломлен смертью Итона.

«Мой великий наставник и друг Марк Итон, единственный в своем роде и удивительный человек, я благодарен тебе за то, что ты присутствовал в моей жизни на протяжении многих лет. Я буду скучать по нашим разговорам. Но я знаю, что ты будешь наблюдать за мной», – написал француз.

Недавно сообщалось о смерти известного футбольного эксперта и комментатора Леонида Генусова. Он скончался на 63-м году жизни из-за остановки сердца.