Великобритания поможет Украине построить две военные базы

Киев, 29 мая. Заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон заявил, что специалисты будут использовать в том числе современные технологии.

Территориально две новые военно-морские базы будут размещены в двух областях — Николаевской и Запорожской. Строительство хотят полностью завершить к концу 2024 года. Об этом в интервью 28 мая заявил замминистра обороны Украины Игорь Халимон.

«Тактико-технические характеристики модулей специального назначения должны отвечать стандартам НАТО в части их мобильности во время транспортировки и монтажа», — заявил в беседе с «Интерфакс-Украина» Халимон.

До 2021 года специалисты уже успели построить несколько полевых баз модульного типа. Одна из них находится в селе Воздвиженка Донецкой области, а другая — в селе Новоалексеевка Херсонской области. Но это не единственные базы. Согласно плану строительства, в текущем году должны начать реализовывать проекты строительства автономных баз и административных комплексов в том числе в Берегово Закарпатской области и в Василькове Киевской области.

Игорь Халимон пояснил, что до конца года должны спланировать финансирование проектно-сметной документации и экспертизы. Конкурс на закупку работ также планируют завершить в декабре 2021 года. Строительство военно-морских баз должно начаться в Очакове и Бердянске.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец считает, что Великобритания не решится на строительство собственной военно-морской базы на Украине. Свое мнение он аргументировал в ходе пресс-конференции.