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новостей
23:59
Спорт
"Челси" стал победителем футбольной Лиги Чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
23:26
Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
23:25
Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
23:22
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23:19
Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
23:18
Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
23:18
Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
23:16
Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
23:14
Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
23:08
Шоу-бизнес
Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики
23:07
Общество
Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе
23:05
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку
23:05
Общество
Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине
23:00
Общество
Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей
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Все новости

Великобритания поможет Украине построить две военные базы

Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
Global Look Press  /  Andrey Nekrasov/imageBROKER.com

Киев, 29 мая. Заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон заявил, что специалисты будут использовать в том числе современные технологии.

Территориально две новые военно-морские базы будут размещены в двух областях — Николаевской и Запорожской. Строительство хотят полностью завершить к концу 2024 года. Об этом в интервью 28 мая заявил замминистра обороны Украины Игорь Халимон.

«Тактико-технические характеристики модулей специального назначения должны отвечать стандартам НАТО в части их мобильности во время транспортировки и монтажа», — заявил в беседе с «Интерфакс-Украина» Халимон.

До 2021 года специалисты уже успели построить несколько полевых баз модульного типа. Одна из них находится в селе Воздвиженка Донецкой области, а другая — в селе Новоалексеевка Херсонской области. Но это не единственные базы. Согласно плану строительства, в текущем году должны начать реализовывать проекты строительства автономных баз и административных комплексов в том числе в Берегово Закарпатской области и в Василькове Киевской области.

Игорь Халимон пояснил, что до конца года должны спланировать финансирование проектно-сметной документации и экспертизы. Конкурс на закупку работ также планируют завершить в декабре 2021 года. Строительство военно-морских баз должно начаться в Очакове и Бердянске.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец считает, что Великобритания не решится на строительство собственной военно-морской базы на Украине. Свое мнение он аргументировал в ходе пресс-конференции.

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украина великобритания строительство военно-морские базы
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