Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко

Киев, 29 мая. Владимира Зеленского ждет провал при попытке «перебить» встречу лидеров России и Белоруссии с помощью Светланы Тихановской. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий

Украина, по мнению эксперта, твердо решила стать «тараном» против Минска. Шарий считает, что Киев стремится помочь Западу в организации переворота против президента Александра Лукашенко с целью «протащить своих во власть» и «растащить» максимально возможный объем средств и активов.

Однако в Вашингтоне осознают опасность обострения темы Белоруссии в преддверии саммита президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным. Украинские дипломаты, которых блогер называет «дуболомами», этого не осознают и пытаются действовать собственными методами. В Киеве буквально требуют звонка Байдена Зеленскому перед встречей с Путиным, а также готовятся к приему самопровозглашенного президента Белоруссии.

«Скорую встречу Зеленского с Тихановской нельзя сбрасывать со счетов. Вполне возможно, что встретятся два «мощных лидера». Зеленский на Украине решает почти столько же, сколько Тихановская в Белоруссии. Помимо репрессий против оппозиции, Зеленский мало что решает на Украине вообще. Так что встретятся два одиночества», — иронично заметил Шарий.

Особенно плачевно данная попытка «перебить» переговоры Путина и Лукашенко выглядит на фоне успешной встречи в Сочи. Президенты России и Белоруссии говорили более пять часов, уделив внимание значительному росту товарооборота, перспективам развития БелАЭС и планам на случай жестких западных санкций. Шарий напомнил, что такой удар стимулирует переориентирование Минска на рынки РФ и Китая.

Надежды Запада на отрыв Белоруссии от России на практике привели к противоположному результату, отмечает блогер на своем YouTube-канале. При этом Украину более всего беспокоит военная интеграция Москвы и Минска, открывающая РФ новые пути наступления на Украину (и новый источник киевских «страшилок»).

«Все чаще на Украине и Западе допускают, что Россия может напасть с территории Белоруссии. Отсюда дорога на Киев намного короче», — заметил Шарий.

Ранее обозреватель ФАН объяснил, как Зеленский делает Украину главной проигравшей страной в ситуации вокруг Белоруссии. Разрыв связей с Минском в попытке его изоляции в угоду Западу грозит Киеву многомиллионными убытками, что может стать фатальным для дышащей на ладан украинской экономики.