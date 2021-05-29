Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 00:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:59
Спорт
"Челси" стал победителем футбольной Лиги Чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
23:26
Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
23:25
Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
23:22
Экономика
Японцам популярно объяснили необходимость платить России за использование СМП
23:19
Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
23:18
Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
23:18
Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
23:16
Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
23:14
Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
23:08
Шоу-бизнес
Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики
23:07
Общество
Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе
23:05
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку
23:05
Общество
Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине
23:00
Общество
Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей
22:46
Спорт
Боец ММА Дибиров задержан полицией Москвы за нападение на мужчину на самокате
Все новости
30 мая 00:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:59
Спорт
"Челси" стал победителем футбольной Лиги Чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
23:26
Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
23:25
Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
23:22
Экономика
Японцам популярно объяснили необходимость платить России за использование СМП
23:19
Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
23:18
Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
23:18
Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
23:16
Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
23:14
Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
23:08
Шоу-бизнес
Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики
23:07
Общество
Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе
23:05
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку
23:05
Общество
Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине
23:00
Общество
Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей
22:46
Спорт
Боец ММА Дибиров задержан полицией Москвы за нападение на мужчину на самокате
Все новости

Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко

Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Киев, 29 мая. Владимира Зеленского ждет провал при попытке «перебить» встречу лидеров России и Белоруссии с помощью Светланы Тихановской. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий

Украина, по мнению эксперта, твердо решила стать «тараном» против Минска. Шарий считает, что Киев стремится помочь Западу в организации переворота против президента Александра Лукашенко с целью «протащить своих во власть» и «растащить» максимально возможный объем средств и активов.

Однако в Вашингтоне осознают опасность обострения темы Белоруссии в преддверии саммита президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным. Украинские дипломаты, которых блогер называет «дуболомами», этого не осознают и пытаются действовать собственными методами. В Киеве буквально требуют звонка Байдена Зеленскому перед встречей с Путиным, а также готовятся к приему самопровозглашенного президента Белоруссии.

«Скорую встречу Зеленского с Тихановской нельзя сбрасывать со счетов. Вполне возможно, что встретятся два «мощных лидера». Зеленский на Украине решает почти столько же, сколько Тихановская в Белоруссии. Помимо репрессий против оппозиции, Зеленский мало что решает на Украине вообще. Так что встретятся два одиночества», — иронично заметил Шарий.

Особенно плачевно данная попытка «перебить» переговоры Путина и Лукашенко выглядит на фоне успешной встречи в Сочи. Президенты России и Белоруссии говорили более пять часов, уделив внимание значительному росту товарооборота, перспективам развития БелАЭС и планам на случай жестких западных санкций. Шарий напомнил, что такой удар стимулирует переориентирование Минска на рынки РФ и Китая.

Надежды Запада на отрыв Белоруссии от России на практике привели к противоположному результату, отмечает блогер на своем YouTube-канале. При этом Украину более всего беспокоит военная интеграция Москвы и Минска, открывающая РФ новые пути наступления на Украину (и новый источник киевских «страшилок»).

«Все чаще на Украине и Западе допускают, что Россия может напасть с территории Белоруссии. Отсюда дорога на Киев намного короче», — заметил Шарий.

Ранее обозреватель ФАН объяснил, как Зеленский делает Украину главной проигравшей страной в ситуации вокруг Белоруссии. Разрыв связей с Минском в попытке его изоляции в угоду Западу грозит Киеву многомиллионными убытками, что может стать фатальным для дышащей на ладан украинской экономики.

Вернуться назад

украина путин россия белоруссия лукашенко зеленский шарий Тихановская
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 146706 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 109589 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 81119 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 75377 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 72283 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Все новости / Политика / Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru