Москва, 29 мая. Экстремальные условия российской Арктики не позволят иностранцам проявлять там свою активность без российской поддержки.

Японцам и остальным иностранцам, которые пожелают использовать Северный морской путь (СМП) для транспортного сообщения между Европой и Азией, в любом случае придется платить России. Такое мнение было высказано в материале сетевого издания «Аргументы недели», отвечая на высказанные в японском издании «Нихон кэйдзай» претензии по поводу принятия закона, который защищал бы интересы потенциальных пользователей СМП, пролегающего вдоль российских берегов. В издании решили популярно объяснить, почему японцам и иным пользователям Севморпути при любом раскладе придется платить РФ.

«Россия в соответствии с международными законами установила в Арктике (как и везде) 12-мильную зону территориальных вод, вне которых свободное судоходство не возбраняется любым странам. А уж наш Северный морской путь (береговые службы обеспечения судоходства), это чисто наше», — заявляют в издании, указывая на то, что вне территориальных вод РФ иностранцы могут плавать настолько свободно, как им позволит ледовая обстановка.

Однако тут на сцену выходит самый большой ледокольный флот, который есть у России, но нет у многих других стран. Иностранцы могут пытаться самостоятельно пробиваться сквозь льды. Однако в итоге им потом придется напрашиваться «на усы» ледоколам РФ и прибегать к российским услугами, поскольку у них «нет ни возможности, ни опыта для осуществления подобной проводки» сквозь бескрайние просторы арктических льдов Севморпути.

«В тяжелых льдах ледоколам иногда приходится брать отстающие (застревающие) во льду суда «на усы», то есть буксировать. А иначе они попросту не пробьются через сплошные ледяные поля», — на конкретном примере популярно разъяснили японцам ключевое обстоятельство, из-за которого им в итоге придется платить России за проход их судов в составе караваном по СМП.

Ранее сообщалось о том, что исключительно суда производства РФ будут допускаться к перевозкам сырья по Севморпути.