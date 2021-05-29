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23:59
Спорт
"Челси" стал победителем футбольной Лиги Чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
23:26
Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
23:25
Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
23:22
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Японцам популярно объяснили необходимость платить России за использование СМП
23:19
Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
23:18
Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
23:18
Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
23:16
Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
23:14
Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
23:08
Шоу-бизнес
Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики
23:07
Общество
Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе
23:05
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку
23:05
Общество
Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине
23:00
Общество
Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей
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Японцам популярно объяснили необходимость платить России за использование СМП

Экономика
Японцам популярно объяснили необходимость платить России за использование СМП
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 мая. Экстремальные условия российской Арктики не позволят иностранцам проявлять там свою активность без российской поддержки.

Японцам и остальным иностранцам, которые пожелают использовать Северный морской путь (СМП) для транспортного сообщения между Европой и Азией, в любом случае придется платить России. Такое мнение было высказано в материале сетевого издания «Аргументы недели», отвечая на высказанные в японском издании «Нихон кэйдзай» претензии по поводу принятия закона, который защищал бы интересы потенциальных пользователей СМП, пролегающего вдоль российских берегов. В издании решили популярно объяснить, почему японцам и иным пользователям Севморпути при любом раскладе придется платить РФ.

«Россия в соответствии с международными законами установила в Арктике (как и везде) 12-мильную зону территориальных вод, вне которых свободное судоходство не возбраняется любым странам. А уж наш Северный морской путь (береговые службы обеспечения судоходства), это чисто наше», — заявляют в издании, указывая на то, что вне территориальных вод РФ иностранцы могут плавать настолько свободно, как им позволит ледовая обстановка.

Однако тут на сцену выходит самый большой ледокольный флот, который есть у России, но нет у многих других стран. Иностранцы могут пытаться самостоятельно пробиваться сквозь льды. Однако в итоге им потом придется напрашиваться «на усы» ледоколам РФ и прибегать к российским услугами, поскольку у них «нет ни возможности, ни опыта для осуществления подобной проводки» сквозь бескрайние просторы арктических льдов Севморпути.

«В тяжелых льдах ледоколам иногда приходится брать отстающие (застревающие) во льду суда «на усы», то есть буксировать. А иначе они попросту не пробьются через сплошные ледяные поля», — на конкретном примере популярно разъяснили японцам ключевое обстоятельство, из-за которого им в итоге придется платить России за проход их судов в составе караваном по СМП.

Ранее сообщалось о том, что исключительно суда производства РФ будут допускаться к перевозкам сырья по Севморпути.

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япония арктика экономика рф смп
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