Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя

Москва, 29 мая. Названы знаки зодиака, которые лучше всего справляются с руководящими должностями, передает портал «Вечерняя Москва».
Тельцы — прирожденные начальники. Они строгие, напористые и целеустремленные. В первую очередь Тельцы ценят честность и трудолюбие, поэтому плести интриги за их спиной не получится.
Стрельцы — прекрасные наставники. Они умело раскрывают чужие таланты и заставляют поверить в себя. Также Стрельцам удается соблюдать баланс между лояльностью и строгостью к сотрудникам.
Водолеи — решительные и справедливые руководители. Они умеют чувствовать и понимать людей. Благодаря природной проницательности, Водолеи легко вычисляют недобросовестных работников.
Рыбы — начальники, которые создают в коллективе дружескую атмосферу. Они обожают заниматься организацией корпоративов и мероприятий для сотрудников. При этом Рыбы требовательны и не прощают промахов.
Овны — люди, которые поднялись на верхние ступени карьерной лестницы благодаря упорству и трудолюбию. Они почти все свободное время посвящают работе, но остаются очень интересными собеседниками.
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