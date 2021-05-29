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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:59
Спорт
"Челси" стал победителем футбольной Лиги Чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
23:26
Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
23:25
Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
23:22
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Японцам популярно объяснили необходимость платить России за использование СМП
23:19
Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
23:18
Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
23:18
Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
23:16
Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
23:14
Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
23:08
Шоу-бизнес
Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики
23:07
Общество
Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе
23:05
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку
23:05
Общество
Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине
23:00
Общество
Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей
22:46
Спорт
Боец ММА Дибиров задержан полицией Москвы за нападение на мужчину на самокате
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Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя

Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 мая. Названы знаки зодиака, которые лучше всего справляются с руководящими должностями, передает портал «Вечерняя Москва».

Тельцы — прирожденные начальники. Они строгие, напористые и целеустремленные. В первую очередь Тельцы ценят честность и трудолюбие, поэтому плести интриги за их спиной не получится.

Стрельцы — прекрасные наставники. Они умело раскрывают чужие таланты и заставляют поверить в себя. Также Стрельцам удается соблюдать баланс между лояльностью и строгостью к сотрудникам.

Водолеи — решительные и справедливые руководители. Они умеют чувствовать и понимать людей. Благодаря природной проницательности, Водолеи легко вычисляют недобросовестных работников.

Рыбы — начальники, которые создают в коллективе дружескую атмосферу. Они обожают заниматься организацией корпоративов и мероприятий для сотрудников. При этом Рыбы требовательны и не прощают промахов.

Овны — люди, которые поднялись на верхние ступени карьерной лестницы благодаря упорству и трудолюбию. Они почти все свободное время посвящают работе, но остаются очень интересными собеседниками.

Ранее астролог Павел Глоба назвал самые удачливые знаки зодиака этим летом.

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работа астрология знаки зодиака начальник гороскоп
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