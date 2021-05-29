Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla

Москва, 29 мая. Стриминговый сервис Netflix показал трейлер исландского сериала Katla. Картина расскажет историю вулкана и древнего зла, которое прячется в его недрах.

События ленты повествуют о жизни маленького городка, который расположен рядом с вулканом. В нем происходят очень странные явления. Однажды из вулкана выходит молодая девушка, которая считалась погибшей. Позже выясняется, что такие явления — не редкость, а из жерла могут появляться не только люди.

Исполнителями главных ролей выступят Алиет Офейм, Торстейнн Бахман и Ирис Танья Флигеринг. Релиз картины запланирован 17 июня и пройдет на сервисе.

Netflix также приобрел права на культовые картины режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Ленты появятся на платформе 1 июня, пишет RT.