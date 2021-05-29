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23:59
Спорт
"Челси" стал победителем футбольной Лиги Чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
23:26
Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
23:25
Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
23:22
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Японцам популярно объяснили необходимость платить России за использование СМП
23:19
Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
23:18
Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
23:18
Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
23:16
Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
23:14
Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
23:08
Шоу-бизнес
Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики
23:07
Общество
Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе
23:05
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку
23:05
Общество
Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине
23:00
Общество
Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей
22:46
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Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla

Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 29 мая. Стриминговый сервис Netflix показал трейлер исландского сериала Katla. Картина расскажет историю вулкана и древнего зла, которое прячется в его недрах.

События ленты повествуют о жизни маленького городка, который расположен рядом с вулканом. В нем происходят очень странные явления. Однажды из вулкана выходит молодая девушка, которая считалась погибшей. Позже выясняется, что такие явления — не редкость, а из жерла могут появляться не только люди.

Исполнителями главных ролей выступят Алиет Офейм, Торстейнн Бахман и Ирис Танья Флигеринг. Релиз картины запланирован 17 июня и пройдет на сервисе.

Netflix также приобрел права на культовые картины режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Ленты появятся на платформе 1 июня, пишет RT.

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netflix катла katla
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