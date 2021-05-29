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23:59
Спорт
"Челси" стал победителем футбольной Лиги Чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
23:26
Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
23:25
Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
23:22
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Японцам популярно объяснили необходимость платить России за использование СМП
23:19
Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
23:18
Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
23:18
Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
23:16
Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
23:14
Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
23:08
Шоу-бизнес
Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики
23:07
Общество
Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе
23:05
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку
23:05
Общество
Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине
23:00
Общество
Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей
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Спорт
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Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов

Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
ФБА «Экономика сегодня»

Тбилиси, 29 мая. Антироссийский курс Тбилиси лишает экономику страны последнего крупного источника стабильных доходов.

Грузия традиционно считается страной с гостеприимным населением. Однако антироссийский политический курс Тбилиси, который можно наблюдать в последнее время, кардинальным образом опровергает данный образ этой страны в глазах россиян. Подтверждением этому может служить материал сетевого издания «ПолитНавигатор», где было рассказано, как грузинская экономика оказалась в фатальной ловушке русофобии.

«После того, как грузинские власти по приказу своих западных кураторов фактически уничтожили в стране и промышленность, и сельское хозяйство, была сделана ставка на туризм», — отметили в издании, указывая на нынешнюю зависимость грузинских доходов от туризма и сферы услуг.

Однако та русофобия, которую культивируют грузинские власти в стране фактически лишает государство потока гостей из России. Таким образом, можно наблюдать, как грузины сейчас вынуждены пытаться совместить не совместимые вещи. Бизнес страны пытается вернуть в страну российских туристов, которые ранее ежегодно оставляли в Грузии большие суммы денег. В Тбилиси же продолжают упорно отрабатывать указания западных партнеров на развитие антироссийского курса, чем заставляют россиян все чаще отказываться от выбора этого государства в качестве места отдыха.

«Результаты не замедлили ждать. В 2020 году Грузию посетило 209 тысяч граждан России. Это на 85,8% или в 7 раз меньше, чем в 2019 году», — резюмировали в издании, отмечая насколько стремительно сейчас Грузия лишается туристов из России.

Ранее туристам из России рассказали о сложностях, которые их ждут во время путешествия в Грузию.

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экономика грузия рф туризм
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