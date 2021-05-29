Тбилиси, 29 мая. Антироссийский курс Тбилиси лишает экономику страны последнего крупного источника стабильных доходов.

Грузия традиционно считается страной с гостеприимным населением. Однако антироссийский политический курс Тбилиси, который можно наблюдать в последнее время, кардинальным образом опровергает данный образ этой страны в глазах россиян. Подтверждением этому может служить материал сетевого издания «ПолитНавигатор», где было рассказано, как грузинская экономика оказалась в фатальной ловушке русофобии.

«После того, как грузинские власти по приказу своих западных кураторов фактически уничтожили в стране и промышленность, и сельское хозяйство, была сделана ставка на туризм», — отметили в издании, указывая на нынешнюю зависимость грузинских доходов от туризма и сферы услуг.

Однако та русофобия, которую культивируют грузинские власти в стране фактически лишает государство потока гостей из России. Таким образом, можно наблюдать, как грузины сейчас вынуждены пытаться совместить не совместимые вещи. Бизнес страны пытается вернуть в страну российских туристов, которые ранее ежегодно оставляли в Грузии большие суммы денег. В Тбилиси же продолжают упорно отрабатывать указания западных партнеров на развитие антироссийского курса, чем заставляют россиян все чаще отказываться от выбора этого государства в качестве места отдыха.

«Результаты не замедлили ждать. В 2020 году Грузию посетило 209 тысяч граждан России. Это на 85,8% или в 7 раз меньше, чем в 2019 году», — резюмировали в издании, отмечая насколько стремительно сейчас Грузия лишается туристов из России.

Ранее туристам из России рассказали о сложностях, которые их ждут во время путешествия в Грузию.