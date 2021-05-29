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23:59
Спорт
"Челси" стал победителем футбольной Лиги Чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
23:26
Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
23:25
Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
23:22
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Японцам популярно объяснили необходимость платить России за использование СМП
23:19
Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
23:18
Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
23:18
Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
23:16
Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
23:14
Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
23:08
Шоу-бизнес
Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики
23:07
Общество
Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе
23:05
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку
23:05
Общество
Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине
23:00
Общество
Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей
22:46
Спорт
Боец ММА Дибиров задержан полицией Москвы за нападение на мужчину на самокате
Все новости

Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму

Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
pixabay.com

Крым, 29 мая. Компании ЕС стали чаще признавать нерентабельность антироссийский санкций и воссоединение Крыма с Россией. Об этом сообщил политический обозреватель из Италии.

Крымский полуостров вернулся в состав Российской Федерации семь лет назад. Результаты народного голосования признали 15 стран. Все больше европейских компаний пересматривают отношение к референдуму.

Так, некоторые руководители объявили о желании сотрудничать с правительством РФ, которое старается решить проблему с водой на территории Республики Крым, передает издание InsideOver.

«Крым столкнулся с проблемой нехватки воды в 2014 году, когда украинские власти перекрыли “краны” Днепра в надежде сделать пребывание РФ на полуострове максимально нерентабельным», — отметили обозреватели InsideOver.

Несмотря на постепенное заполнение крымских водохранилищ, проблема актуальна по сей день. По сведениям журналистов из Италии, с весны ситуация начинает улучшаться за счет эксплуатирования Бештерек-Зуйского водозабора и, как ни странно, помощи Запада.

«Имя, стоящее за спасательным и антикризисным водозабором — Grundfos. Это датская компания с годовым оборотом более трех миллиардов евро, являющаяся лидером в области насосов и насосных систем», — уточняют аналитики.

Эксперты определили, что на водозаборе используется семь насосов, произведенные фирмой Grundfos. Официально оборудование не поставляется в Крым, однако по факту применяется, подчеркивают они. На сегодняшний день датчане пытаются оправдать использование устройства, поскольку ранее они заявляли о соблюдении санкций.

«Одно кажется совершенно определенным: транснациональные корпорации осознали, насколько не экономичен и бесполезен режим санкций», — подытожили представители итальянских СМИ.

Ранее ФАН сообщил, что США Украине не помогут: политолог оценил готовность Москвы обсуждать Крым с Киевом. В Вашингтоне давно предпочитают крымскую тему особо не трогать, чтобы не выглядеть глупо.

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крым запад вода
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Все новости / Экономика / Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
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