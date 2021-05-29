Крым, 29 мая. Компании ЕС стали чаще признавать нерентабельность антироссийский санкций и воссоединение Крыма с Россией. Об этом сообщил политический обозреватель из Италии.

Крымский полуостров вернулся в состав Российской Федерации семь лет назад. Результаты народного голосования признали 15 стран. Все больше европейских компаний пересматривают отношение к референдуму.

Так, некоторые руководители объявили о желании сотрудничать с правительством РФ, которое старается решить проблему с водой на территории Республики Крым, передает издание InsideOver.

«Крым столкнулся с проблемой нехватки воды в 2014 году, когда украинские власти перекрыли “краны” Днепра в надежде сделать пребывание РФ на полуострове максимально нерентабельным», — отметили обозреватели InsideOver.

Несмотря на постепенное заполнение крымских водохранилищ, проблема актуальна по сей день. По сведениям журналистов из Италии, с весны ситуация начинает улучшаться за счет эксплуатирования Бештерек-Зуйского водозабора и, как ни странно, помощи Запада.

«Имя, стоящее за спасательным и антикризисным водозабором — Grundfos. Это датская компания с годовым оборотом более трех миллиардов евро, являющаяся лидером в области насосов и насосных систем», — уточняют аналитики.

Эксперты определили, что на водозаборе используется семь насосов, произведенные фирмой Grundfos. Официально оборудование не поставляется в Крым, однако по факту применяется, подчеркивают они. На сегодняшний день датчане пытаются оправдать использование устройства, поскольку ранее они заявляли о соблюдении санкций.

«Одно кажется совершенно определенным: транснациональные корпорации осознали, насколько не экономичен и бесполезен режим санкций», — подытожили представители итальянских СМИ.

Ранее ФАН сообщил, что США Украине не помогут: политолог оценил готовность Москвы обсуждать Крым с Киевом. В Вашингтоне давно предпочитают крымскую тему особо не трогать, чтобы не выглядеть глупо.