За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США

Рига, 29 мая. Посольство США в Риге организовало акцию осквернения государственного флага Белоруссии. К такому выводу пришли журналисты портала RuBaltic.Ru.

Журналисты портала убеждены, что государственный флаг Белоруссии лично снимал представитель Соединенных Штатов в Латвии Нил Студентс. Мужчина в бело-синем свитере был запечатлен на нескольких снимках с того дня. На одном фото он держит в руках скомканный белорусский флаг, а на другом — координирует действия других участников акции.

Более того, Студентс опубликовал некоторые из компрометирующих фотографий на своей странице в Facebook. Ранее изображения американца появились в официальном аккаунте посольства США в Риге. На одном из них он читает лекцию латвийским школьникам.

Кроме этого, журналисты нашли снимок, на котором Студентс закрепляет на флагштоке радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Это произошло 15 мая 2020 года.

Отметим, Центр информационных ресурсов посольства США в Риге занимается организацией публичных кампаний американских дипломатов и формированием выгодного Соединенным Штатам общественного мнения в Латвии.

Ранее Латыши возмутились действиями властей по замене флага Белоруссии.