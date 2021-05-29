Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 00:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:59
Спорт
"Челси" стал победителем футбольной Лиги Чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
23:26
Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
23:25
Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
23:22
Экономика
Японцам популярно объяснили необходимость платить России за использование СМП
23:19
Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
23:18
Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
23:18
Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
23:16
Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
23:14
Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
23:08
Шоу-бизнес
Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики
23:07
Общество
Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе
23:05
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку
23:05
Общество
Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине
23:00
Общество
Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей
22:46
Спорт
Боец ММА Дибиров задержан полицией Москвы за нападение на мужчину на самокате
Все новости
30 мая 00:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:59
Спорт
"Челси" стал победителем футбольной Лиги Чемпионов УЕФА
23:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри получит лишь малую часть наследства деда герцога Эдинбургского
23:41
Спорт
Российская команда по самбо привезла с первенства Европы 16 медалей
23:39
Общество
Онищенко сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
23:33
Происшествия
Легенда «Юты» Марк Итон скончался в возрасте 64 лет
23:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вспомнила хронологию событий в день смерти мамы
23:26
Армия
Великобритания поможет Украине построить две военные базы
23:25
Политика
Шарий предрек фиаско Зеленскому и Тихановской после встречи Путина и Лукашенко
23:22
Экономика
Японцам популярно объяснили необходимость платить России за использование СМП
23:19
Общество
Названы знаки зодиака с лидерскими потенциалом руководителя
23:18
Общество
Netflix презентовал трейлер исландского сериала ужасов Katla
23:18
Экономика
Грузия стремительно лишается туристов из России и крупнейшего источника доходов
23:16
Экономика
Аналитики оценили роль ЕС в восстановлении водоснабжения в Крыму
23:14
Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
23:08
Шоу-бизнес
Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики
23:07
Общество
Вильфанд спрогнозировал прекращение дождей в Москве на следующей неделе
23:05
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонущую в Москве-реке собаку
23:05
Общество
Автоэксперты раскрыли необычное предназначение растительного масла в машине
23:00
Общество
Крымчане забеспокоились о полуразрушенной дороге в Ялте, которая оказалась ничьей
22:46
Спорт
Боец ММА Дибиров задержан полицией Москвы за нападение на мужчину на самокате
Все новости

За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США

Политика
За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
Global Look Press  /  Carsten Reisinger / imagebroker.com

Рига, 29 мая. Посольство США в Риге организовало акцию осквернения государственного флага Белоруссии. К такому выводу пришли журналисты портала RuBaltic.Ru.

Журналисты портала убеждены, что государственный флаг Белоруссии лично снимал представитель Соединенных Штатов в Латвии Нил Студентс. Мужчина в бело-синем свитере был запечатлен на нескольких снимках с того дня. На одном фото он держит в руках скомканный белорусский флаг, а на другом — координирует действия других участников акции.

Более того, Студентс опубликовал некоторые из компрометирующих фотографий на своей странице в Facebook. Ранее изображения американца появились в официальном аккаунте посольства США в Риге. На одном из них он читает лекцию латвийским школьникам.

Кроме этого, журналисты нашли снимок, на котором Студентс закрепляет на флагштоке радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Это произошло 15 мая 2020 года.

Отметим, Центр информационных ресурсов посольства США в Риге занимается организацией публичных кампаний американских дипломатов и формированием выгодного Соединенным Штатам общественного мнения в Латвии.

Ранее Латыши возмутились действиями властей по замене флага Белоруссии.

Вернуться назад

сша белоруссия расследование политика флаг акция
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 146706 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 109589 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 81119 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 75377 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 72283 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Все новости / Политика / За осквернением белорусского флага в Риге стоит посольство США
Рейтинг@Mail.ru