Заплетающаяся речь Бузовой в золотом боди вызвала подозрения у публики

Волгоград, 29 мая. Российская артистка Ольга Бузова на фестивале в Волгограде назвала себя «королевой мира». Небольшой конфликт певицы и ее фаната произошел во время выступления.

Бузова пришла по приглашению популярного блогера Дани Милохина. Артистка была явно не в духе, на что обратила внимание местная публика. Присутствующими на концерте, в основном, были дети и подростки. Некоторые СМИ сообщают о чрезмерно откровенном наряде Бузовой на выступлении. Певица появилась на сцене в золотом боди.

Поющая телеведущая вела себя достаточно развязно. Сначала она опоздала на выступление на целый час, а потом громко выругалась в микрофон. Кроме того, «трусы» звезды возмутили пришедшую на концерт публику. Перед завершением своего выступления Бузова ответила недовольным фанатам.

«В этом мире я королева! Не хочешь, иди в другой!» – сказала звезда.

Исполнив три песни, певица начала неразборчиво говорить что-то в микрофон. Поклонники заметили, что Бузова говорила заплетающимся языком. Это натолкнуло зрителей на мысль о нетрезвом состоянии телеведущей.

Ранее Ольга Бузова публично унизила поклонницу на дне рождении поп-короля Филиппа Киркорова. Женщина обратилась к исполнительнице по имени и попыталась снять селфи с любимой знаменитостью на смартфон. Однако телеведущая отреагировала на внимание фанатки далеко не позитивно. Бузова оттолкнула поклонницу и выражением лица продемонстрировала свою брезгливость.